Zeeuwse jihadverdachte: Ik ben wel moslim, maar niet radicaal

De Middelburger zou in 2013 naar Syrië zijn gereisd en in oktober 2016 bij een nieuwe poging zijn aangehouden. De man was in 2013 een tijd vermist. Tegen zijn moeder en broer zou de man gezegd hebben dat hij in in Syrië was geweest. Daar zou hij wel zijn opgeleid, maar niet hebben gevochten.

Pintransacties en telefoongegevens

Niet alleen die verklaringen, maar ook pintransacties en telefoongegevens wijzen er op dat de man in elk geval in het grensgebied van Turkije is geweest. Daarnaast zijn op een externe harde schijf 182 radicaal gerelateerde foto's gevonden.

Terugkeerders gevaarlijker

De AIVD verwacht dat het aantal terugkeerders de komende tijd zal toenemen omdat IS meer en meer in het nauw gedreven wordt. De inlichtingendienst denkt dat de mensen die nu terugkeren gevaarlijker zijn dan eerdere terugkeerders omdat ze meer dan een jaar in het gebied van de terroristische organisatie hebben gewoond. Daardoor is volgens de AIVD de kans groter dat ze hebben gevochten of training hebben gehad om te vechten.

Nederlandse Syriëgangers - 285 Nederlanders zijn afgelopen jaren naar Syrië en Irak gereisd

- onder hen zijn 95 vrouwen en 80 kinderen

- 55 Nederlanders zijn omgekomen in het strijdgebied

- 50 mensen zijn teruggekeerd naar Nederland

- 180 Nederlanders bevinden zich nog in het strijdgebied Bron: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Eerste keer

Het is voor de eerste keer dat in de rechtbank van Middelburg een zaak wordt behandeld van iemand die verdacht wordt van deelname aan een terroristische organisatie. De maximumstraf daarvoor is 15 jaar gevangenisstraf.

De meeste jihadisten die zijn vertrokken naar Syrië of Irak komen uit de Randstad met name uit Den Haag. In 2014 kwam een jihadstrijder uit Vlissingen om in Syrië. De twintigjarige man studeerde in Den Haag en zou daar zijn geronseld om naar Syrië te gaan.