Zeeland wordt wakker: eenzaamheid, hardlopen en druivenpluk

(foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse Jihadverdrachte

Kan het Openbaar Ministerie bewijzen dat een 23-jarige man uit Middelburg naar Syrië is afgereisd om zich aan te sluiten bij IS? Dat moet vandaag blijken in de rechtbank van Middelburg.

Zeeuwen bij het pop-up terras Terneuzen (foto: Anneke Vereecken)

Pop-up terras

De parkeerplaats bij het subtropisch zwembad Scheldorado in Terneuzen was woensdag voor even het eldorado voor eenzame Zeeuwen. Het terrein was het decor voor een eendaags pop-up terras waar tientallen mensen op afkwamen.

Light Up Your Day (foto: Omroep Zeeland)

Hardloopevenement

De organisatie achter het hardloopevenement Colour Your Day in Terneuzen kiest dit jaar voor een andere invulling. De deelnemers worden aankomende vrijdag niet besproeid met kleurpoeder, maar kunnen een lichtspektakel verwachten.

pensionado's aan de druivenpluk (foto: Omroep Zeeland )

Druivenplukkers

Druiven plukken als je gepensioneerd bent. Je ontmoet nieuwe mensen, je kunt je verhaal kwijt, het is goed voor je conditie en je krijgt een paar mooie flessen wijn als beloning.

Mosselkotters op de Oosterschelde. (foto: Nella Padmos)

Het weer

Het is vandaag eerst bewolkt, ook regent het van tijd tot tijd. Vanmiddag is het steeds vaker droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 21 graden bij een zwakke tot hooguit matige zuidelijke wind.