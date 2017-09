Hoe goed zijn de Zeeuwse voetballers in FIFA 18

Tom Boere uit Terneuzen heeft zijn debuut gemaakt in de voetbalgame FIFA 18. De spits speelt sinds dit seizoen in de Eredivisie voor FC Twente en krijgt daardoor zijn eigen kaartje in het spel.

Boere, die vorig seizoen topscorer werd van de Jupiler League, verdiende een transfer van FC Oss naar FC Twente. De aanvaller krijgt 68 als eerste rating in FIFA. Bart Nieuwkoop uit Tholen staat voor zijn derde seizoen in de voetbalgame van EA Sports. De Feyenoorder werd vorig jaar kampioen van Nederland en ziet zijn waarde stijgen van 68 naar 71. Ook de voor HSV-uitkomende Rick van Drongelen heeft dit jaar een hogere status in FIFA. Zijn transfer van Sparta Rotterdam naar Duitsland heeft hem een stijging van 65 naar 68 opgeleverd. Rating Bij het voetbalspel FIFA krijgt elke speler een bepaalde rating mee. De Portugees Cristiano Ronaldo heeft de hoogste waarde in deze jaargang: 94. De waarde zegt iets over de kwaliteit van een speler. Op het kaartje staan ook sub-waardes. Zo staat DEF bijvoorbeeld voor hoe goed een speler kan verdedigen en SHO voor zijn schietkwaliteiten.