Twee hennepkwekerijen in Poortvliet ontdekt

archieffoto (foto: HV Zeeland)

Jan van der Slikkeplein

Na een melding van een hoog energieverbruik vielen agenten gisteren een woning aan het Jan van der Slikkeplein binnen. In deze woning was een hennepkwekerij vol in bedrijf. De bewoner en een andere man in de woning werden aangehouden. De politie heeft de auto en een televisie van de verdachte in beslag genomen, omdat deze spullen worden gezien als verkregen voordeel uit een eerdere oogst.

Burgemeester van Doornstraat

In een woning aan de Burgemeester van Doornstraat troffen de agenten een ruimte aan waar net 162 hennepplanten waren geoogst. De bewoners was niet thuis, maar heeft zich later gemeld en moet nog op het politiebureau een verklaringen komen afleggen.