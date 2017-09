Vaders vechten ruzie uit in hal Reynaertcollege

Reynaertcollege Gildenstraat (foto: Google Streetview)

De directie van de school heeft alle ouders van leerlingen op het Reynaertcollege een brief gestuurd omdat "het filmpje plus de ontstane verhalen daaromheen hebben gezorgd voor misverstanden".

In de brief wordt uitgelegd dat twee leerlingen een meningsverschil hadden wat gepaard ging met enig fysiek geweld. De leerlingen hebben vervolgens hun ouders daarover geïnformeerd waarna beide vaders op school verschenen en er een handgemeen ontstond. Ze zijn door personeelsleden uit elkaar gehaald. De politie heeft ter plekke met beide partijen gesproken. Er zijn geen aangiftes opgenomen.

Het is onderling uitgesproken, er is geen aangifte gedaan en daarmee is de kous af" Politiewoordvoerder

De directie schrijft verder in de brief het incident erg vervelend te vinden, omdat een paar leerlingen getuige waren van het gevecht. De leiding van het vmbo, waar het gebeurde, gaat met alle betrokken leerlingen en collega's in overleg omdat "nazorg nodig is. Het College van Bestuur zal daarnaast passende maatregelen treffen on een herhaling te voorkomen", staat in de brief.

Intern afgehandeld

Directeur de Witte wil niet verder met de pers in gesprek, laat hij in een mail weten. "In mijn schrijven aan de ouders geef ik al aan dat er hier sprake is van een zeer uitzonderlijk voorval. Op een absurd incident als dit kunnen en gaan wij geen specifiek beleid ontwikkelen. Je kunt en wilt in Nederland van een school nu eenmaal geen vesting maken. We besteden intern nog wel aandacht aan de direct betrokkenen, voor zover dat nog nodig is, en hebben het geheel afgehandeld. Voor de rest hebben we onze focus weer gericht op onze kerntaak: onderwijs. Daarnaast hebben we in Zeeuws-Vlaanderen op dit moment wel andere en veel belangrijkere zaken om onze energie in te stoppen. Ik wilde het dus graag bij dit antwoord houden."

Het Reynaertcollege kwam eerder in het nieuws door een geweldincident. In januari 2014 verscheen op internet een filmpje waarop te zien was hoe een 15-jarige leerlinge een medescholiere van 14 jaar tegen het hoofd schopte en sloeg.