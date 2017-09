Vier jaar cel geëist tegen Zeeuwse Syriëganger

De Middelburger zou in 2013 naar Syrië zijn gereisd en in oktober 2016 bij een nieuwe poging zijn aangehouden. De man was in 2013 een tijd vermist. Tegen zijn moeder en broer zou de man gezegd hebben dat hij in in Syrië was geweest. Daar zou hij wel zijn opgeleid, maar niet hebben gevochten.

Niet radicaal

Tijdens de zitting van vandaag ontkende hij deze uitspraken te hebben gedaan. Hij liet verder weten wel moslim te zijn, maar niet radicaal.

Het was voor de eerste keer dat in de rechtbank van Middelburg een zaak werd behandeld van iemand die verdacht wordt van deelname aan een terroristische organisatie. De maximumstraf daarvoor is 15 jaar gevangenisstraf.

De advocaat van de verdachte Middelburger vroeg om een vrijspraak vanwege onvoldoende bewijs.

Pieter Baan Centrum

De verdachte is tijdens zijn detentie opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum. Daar is de verdachte psychiatrisch onderzocht. Hij weigerde daar mee te werken, volgens de observaties in het centrum kwam de man wel stabiel over.

Volgens de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst zijn er sinds het uitbreken van de oorlog zo'n 285 Nederlanders naar Syrië en Irak gereisd. Daarvan zijn er naar schatting 55 omgekomen in de strijd. Daarnaast zijn er 50 teruggekeerd naar Nederland. Dat betekent dat zo'n 180 Nederlanders zich nog in het strijdgebied bevinden. Alle Syriëgangers die terugkomen worden aangehouden en verhoord. Terugkeerders worden gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid. De AIVD verwacht dat het aantal terugkeerders de komende tijd stijgt omdat IS steeds meer in het nauw gedreven wordt.

De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak.

