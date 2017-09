Zeeland krijgt eigen 'Silicon Valley' voor aquacultuur

Het plan ontstond een aantal jaren geleden toen er volop werd samengewerkt op onder andere het gebied van kweektong. Die samenwerking leverde veel op en voelde volgens Adri Bout van Seafarm enorm goed. "En we kwamen toen op het idee om deze manier van werken verder door te zetten".

Het plan werd omgezet tot een project dat de naam Aqua Valley draagt. Het doet denken aan het Amerikaanse Silicon Valley, de broedplaats van de Amerikaanse technologiesector, maar dan op het gebied van vis en schelpdieren.

Oesterkweek

Een voorbeeld daarvan is de oesterkweek op land. Nu is dat nog ontzettend duur want daarvoor heb je algen nodig. Die kosten nu 200 euro per kilo. Een van de acht bedrijven gaat nu proberen zelf algen te kweken. Die kunnen ze uittesten op een ander bedrijf dat oesters produceert.

Als het werkt dan kunnen er straks goedkoop oesters op land worden gekweekt. Een kilo algen zou dan nog slechts 20 euro kosten. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen.

Het project gaat vier jaar duren en kost vier miljoen euro. Het grootste deel wordt door de huidige deelnemende bedrijven betaald. Het andere deel is een Europese/provinciale subsidie van 1,2 miljoen euro.

De bedoeling is dat het project over vier jaar winstgevend is en daarna door de bedrijven zelf kan worden voortgezet. Ook zijn meer deelnemers van harte welkom om deel te nemen aan het project. De enige voorwaarde daarbij is dat ze de kennis die wordt opgedaan ook gedeeld wordt.