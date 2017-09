Schoremans na drie sets klaar in kwalificaties Lakeside

Rowdy Schoremans is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Lakeside uitgeschakeld. De darter uit Terneuzen verloor in het Engelse Bridlington met 2-1 in sets van de Engelsman Steve Lovett.

Rowdy Schoremans uit Terneuzen haalde de halve finale in Almere (foto: Omroep Zeeland) Schoremans kwam al snel 1-0 achter in sets, maar knokte zich naar een 1-1 tussenstand. In de beslissende set kwam de Terneuzenaar op een 2-0 voorsprong, maar verloor toen 3 legs op rij van Lovett. Daarmee verloor hij de laatste set en werd hij uitgeschakeld. "Ik knokte me goed terug in de wedstrijd", laat Schoremans vanuit Engeland weten. "Ik heb alleen de winnende pijl niet kunnen gooien, helaas." Het was voor Schoremans de eerste keer dat hij meedeed aan de Lakeside, dat geldt als één van de grootste dartstoernooien ter wereld. Hij mocht meedoen omdat hij deel uitmaakt van het Nederlandse team.