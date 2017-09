Een ring voor Zeeuwse Bertie?

Het seizoen van Expeditie Robinson met Bertie Steur uit Renesse is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Via het RTL5-programma wist Bertie in 2016 de titel Robinson binnen te halen.

Boerin Bertie in Expeditie Robinson (foto: Expeditie Robinson | RTL5) Bertie won het afgelopen seizoen van Expeditie Robinson. Eigenlijk was ze al als eerste weggestemd, maar ze wist een legendarische comeback te maken. Dat juist net deze editie van het programma leidde tot een nieuwe nominatie voor de Gouden Televizier-Ring is voor Bertie Steur een reden voor een feestje. De afgelopen periode voerden verschillende televisieprogramma's en televisiemakers campagne om bij de uiteindelijke genomineerden te komen. Naast het programma van RTL 5 maken ook twee programma's van de publieke omroep kans op deze prestigieuze prijs; Beste Zangers en Zondag met Lubach. ​ Bertie Expeditie Robinson was al eerder genomineerd voor de prijs, in 2015. Toen werd verloren van het programma Wie is de Mol? Volgens de organisatie dankt Expeditie Robinson de nominatie aan "het geweldige seizoen waarin underdog boerin Bertie tot Robinson werd gekroond."