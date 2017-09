Van 't Westende kan NK-titel niet verdedigen

Sam van 't Westende kan komend weekend zijn titel op het Nederlands kampioenschap niet verdedigen. De judoka uit Vlissingen heeft last van een knieblessure die hij begin september opliep bij het wereldkampioenschap.

Van 't Westende werd in de eerste ronde van het WK uitgeschakeld, maar liep zijn blessure op tijdens de landenwedstrijd van Nederland tegen Rusland. "Ik heb een klein scheurtje opgelopen in de binnenband van mijn knie", zegt Van 't Westende. "Ik heb een tijdje met een brace moeten lopen, maar het NK van dit weekend komt te vroeg." Van 't Westende is viervoudig Nederlands kampioen judo in categorie tot 73 kilogram.

Sinds het WK heeft Van 't Westende niet meer op de mat gestaan.Hij hoopt volgende week weer de mat op te kunnen. De judoka richt zich op de Grand Prix van Den Haag in november.