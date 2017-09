Bejaarde vrouw gered uit taxi in Vlissingse gracht

Taxi raakt te water in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In de taxi zat op het moment van het ongeluk alleen nog een passagier, een oudere vrouw. Volgens omstanders was de chauffeur even bij de naastgelegen fysiotherapie-praktijk naar binnen gelopen om nog iemand op te halen, toen het gebeurde. De omstanders vermoeden dat de taxichauffeur was vergeten om de handrem erop te zetten, waardoor de taxi met passagier en al het water in rolde.

Op de behandeltafel

Deze omstander, Peter Ploeg, lag zelf op de behandeltafel van de fysiotherapeut toen het gebeurde.

De passagier zou zelf al de deur hebben geopend, waarna ze door personeel van de fysiotherapie-praktijk en thuiszorgmedewerkers van ZorgStroom naar de kant werd geholpen. De oudere vrouw is onderzocht door ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

'Echte helden!'

De politie roemt de zorgmedewerkers die te hulp schoten op sociale media. "Echte helden zijn dat als je het mij vraagt!", schrijft een Vlissingse wijkagent op Instagram.

De taxi kwam rond 14.00 uur in het water terecht. De brandweer was al snel ter plaatse met een eenheid. Er was ook een duikteam van de brandweer opgeroepen, maar de duikers werden niet meer ingezet. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

Taxi raakt te water in Vlissingen, fysiotherapeut redt inzittende uit het water (foto: Omroep Zeeland)

Een poging door een bergingsbedrijf om de taxi uit het water te takelen mislukte, dus ligt het taxibusje nog in het water. Wanneer het busje alsnog eruit wordt getakeld en afgevoerd is nog niet bekend.