OM eist vier jaar celstraf voor mysterieuze schietpartij

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ)

De schietpartij waar de man verantwoordelijk voor gehouden wordt, is omgeven door raadsels. Zelf beroept de verdachte zich op zijn zwijgrecht. Het weinige wat vaststaat, is dat er in juli 2016 meerdere schoten werden gelost op industrieterrein Arnestein in Middelburg. En dat de mensen die beschoten zijn geen aangifte willen doen.

Het zou gaan om schoten die op de Herculesweg werden afgevuurd op een personenauto. Volgens de politie waren er toen aanwijzingen dat er ook echt is geschoten is, maar door wie, waarom en op wie, dat was toen nog onduidelijk.

De rechter probeerde het wel een paar keer. Was u daar? Wat deed u in de auto? Maar de verdachte reageert niet of nauwelijks en verwijst naar zijn advocaat.

Ripdeal

De officier van justitie denkt dat de schietpartij te maken heeft met een ripdeal. Het zou misgegaan zijn met een partij drugs. Verder zegt hij dat het slechts een geluk bij een ongeluk zijn dat er niemand bij de schietpartij gewond raakte. Dat kwam volgens de officier puur doordat de verdachte niet zo goed kan schieten, want de intentie was er wel, zegt hij.

Verder wordt de verdachte verantwoordelijk gehouden voor een inbraak in een woning in Goes op 13 november 2016 en heling in december 2016. En staat er wapen- en munitiebezit in juni 2017 op het lijstje.

Handgranaat en vuurwapen

In een kluis in de woning van zijn ouders werden een handgranaat en een vuurwapen gevonden, met daarop DNA-sporen van de Goesenaar. Volgens de vader van de verdachte was de kluis van de verdachte. En volgens de officier van justitie was dat ook het wapen dat bij de schietpartij is gebruikt.

Ook in de woning van de verdachte werd bij een huiszoeking een ander vuurwapen gevonden. Verder lagen er in zijn woning meerdere gestolen goederen, waaronder sieraden en een boormachine.

Strafblad

De verdachte uit Goes heeft een strafblad: zijn dossier telt 21 pagina's aan eerdere delicten, waaronder diefstal met geweld. Hij heeft eerder tien jaar vastgezeten voor diefstal met geweld.

De advocaat van de verdachte pleit voor vrijspraak. Dat er DNA van de verdachte op een vuurwapen is gevonden, betekent volgens de advocaat niet dat het verdachte was die ermee schoot.

'Slechts suggesties'

Wie er geschoten heeft en waarom blijft volgens de advocaat onduidelijk. Dat de vader verklaart dat de kluis op zolder van de Goese verdachte is, noemt de advocaat geen feit, maar 'slechts suggesties'.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.