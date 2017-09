Betere Zeeuwse zilte producten waaronder: kweektong!

Tong zwemt door de kweekbak (foto: Omroep Zeeland)

Je hebt het misschien wel eens gegeten. Tong is een platte vissoort is vrij makkelijk te eten als je er een fijn vismes voor hebt. Je schuift namelijk het visvlees zo van de graad af en daardoor is deze vissoort makkelijk eetbaar.

Maar om die tong op het bord te krijgen moet er nog best wat gebeuren, vooral als je die in Zeeland op het land wil kweken. Om de tong op goed gewicht te krijgen heb je voer nodig. Een tong eet graag zagers, dat is een worm die onderwater in het slik van de zeebodem leeft. Daarom wordt tong onder andere gekweekt in de fjorden van Noorwegen, waar die zagers leven. Maar hoe doe je dat in kweekbakken in Zeeland?

Vrij duur

Voor die tong worden dan in sommige gevallen weer speciaal zagers gekweekt om ze ermee te voeren. Maar dat is vrij duur. Het alternatief is kunstmatig voer. Maar dat heeft niet dezelfde kwaliteit en daardoor groeit de tong minder hard groeit dan wanneer hij zagers kan eten.

Jaques Wijnoogst is productontwikkelaar en één van de partners binnen het Aqua Valley-project. Met zijn bedrijf probeert hij nu om voer te ontwikkelen dat dicht in de buurt van het groeivermogen van de tong komt in vergelijking wanneer hij zagers eet.

"De zagers die nu worden gekweekt kunnen nooit de hele kweek van vis verzorgen dus we moeten uiteindelijk naar kunstmatige vervangers. Het moet goedkoper zijn anders is het economisch gewoon niet haalbaar", zegt Wijnoogst.

Voorlopig gaat Wijnoogst door met testen en proberen totdat het gewenste effect op de tong wordt bereikt. Hij is blij dat dit kan middels het Aqua Valley-project en ziet daarbij een grote kans voor Zeeland. "Als de vis straks op de markt is en er komt een prachtige tong te liggen dan heb je direct belang voor de Zeeuw. En Zeeland kan ook nog eens het centrum worden op het gebied van aquacultuur in de noordwestelijke omgeving (Europa)."

