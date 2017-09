Provincie van alle kanten gepakt door kosten Thermphos

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van Financiën (foto: OZ)

Vanwege de vele miljoenen euro's die nodig zijn voor de veiligheid bij Thermphos en de sanering van de zwaar vervuilde fabriek heeft de provincie geen vlees meer op de botten. Daarom spreekt verantwoordelijk gedeputeerd Jo-Annes de Bat zelf ook van een begroting die 'behoedzaam is opgesteld.' In een persbericht schrijft hij dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt omdat er niet genoeg geld is voor de ambities en taken van de provincie.

Aanpakken Deltaweg en N59

Zo heeft de provincie geen geld om de Deltaweg tussen Goes en Zierikzee te verbeteren. Ook heeft Zeeland geen geld om de N59 veiliger te maken, terwijl de provincie Zuid-Holland daar wel geld voor heeft. Ook zijn er op termijn gevolgen voor het onderhoud van infrastructuur in Zeeland, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de Zeelandbrug en viaducten.

"Feit is dat we minder kunnen dan dat we zouden willen", zegt De Bat daarover. Wel benadrukt hij dat de veiligheid op geen enkele manier in het geding is. "Maar het uitstellen van onderhoud kan wel weer financiële risico's voor de toekomst opleveren."

Europese subsidie

Ook op een andere manier vist Zeeland achter het net vanwege Thermphos. Als Zeeuwse bedrijven of projecten een Europese subsidie aanvragen, dan kan dat alleen als een regionale overheid ook financiële steun geeft.

Maar daarvoor blijft in de begroting van de Provincie Zeeland weinig geld meer voor over. Thermphos kost dus niet alleen heel veel geld, de vervuilde fabriek zorgt er ook nog eens voor dat er minder Europees geld naar Zeeland komt.

Wegenbelasting

Als het over Thermphos gaat, gaat het ook al snel over het provinciale deel van de wegenbelasting. Eerder opperden demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Diederik Samsom na een onderzoek al dat Zeeland de wegenbelasting zou kunnen verhogen om de kosten voor Thermphos te betalen.

Volgens De Bat gaat dat voorlopig niet gebeuren. De provincie onderzoekt samen met de Rijksoverheid mogelijkheden om dat te voorkomen.

Investeren

Toch is het niet alleen kommer en kwel. Want omdat de provincie de afgelopen jaren de begroting enorm op de schop heeft genomen, is er toch een spaarpot waaruit 11 miljoen euro wordt gehaald om in Zeeland te investeren.

Dat geld gaat naar projecten waarvan de commissie Balkenende heeft geadviseerd dat de provincie en de Rijksoverheid samen in moeten investeren om te voorkomen dat Zeeland te ver achterop raakt bij andere provincies.

Oostkerk en Zanddijk Yerseke

Omdat er bij het opstellen van de begroting ook altijd een paar jaar vooruit wordt gekeken, heeft de provincie nog wel geld kunnen uittrekken voor de monumentale Oostkerk in Middelburg te redden. Ook gaat er bijna een miljoen euro naar het veiliger maken van de Zanddijk, de provinciale weg tussen de A58 en Yerseke.

In 2018 geeft de provincie 237,5 miljoen euro uit. De algemene reserve van de provincie - dat is het spaarpotje om tegenvallers op te vangen en buitenkansen te verzilveren, is gedaald naar 21,5 miljoen euro.