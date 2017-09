Hart en Ziel in Goes: stemmen op Bach Mozart of Chopin

Die lijst bestaat uit 300 klassieke muziekstukken die luisteraars het meest raken, troosten of inspireren. De radiozender trekt door heel het land om stemmen te trekken en deed deze ochtend dus Goes aan.

In de bus konden ook tien luisteraars de uitzending bijwonen. En maakten twee muzikanten live muziek. Ook buiten de bus waren er optredens en de gasten hadden ook een Zeeuwse achtergrond.

Livemuziek in bus NPO 4 in Goes (foto: Omroep Zeeland)