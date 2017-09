Herkansing strafschoppenreeks Hoek uitgesteld

Strafschoppen bij Lisse - Hoek (foto: Omroep Zeeland)

In eerste instantie had de KNVB woensdag 4 oktober voorgesteld als datum voor de nieuwe strafschoppenserie. Maar dan is het veld al bezet, op die avond vindt ook de UEFA-kwalificatiewedstrijd Hongarije Onder 19 tegen Slovenië Onder 19 plaats op Sportpark Ter Specke.

Kort geding

Ook zit de datum te dicht op de uitspraak van de voorzieningenrechter van aanstaande maandag. Het bestuur van FC Lisse heeft een kort geding aangespannen om de herhaling van de strafschoppenreeks tegen te gaan. Dat dient maandagmiddag om 14.00 uur. Als de rechter FC Lisse gelijk geeft, geldt de vorige uitkomst en ligt Hoek uit het toernooi.

In de eerste ronde van de KNVB beker troffen FC Lisse en Hoek elkaar op 20 september. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en na de verlenging was het 2-2, dus kwam het op strafschoppen aan.

ABBA-methode

De strafschoppenreeks werd uiteindelijk gewonnen door FC Lisse, maar Hoek tekende protest aan vanwege de manier waarop de scheidsrechter de strafschoppen liet nemen. Die gebruikte daarbij de nieuwe ABBA-methode, waarbij niet om en om door de ploegen geschoten wordt,

In plaats daarvan start de eerste ploeg met één strafschop, waarna de twee ploegen om en om twee strafschoppen nemen, totdat de vijfde en laatste strafschop genomen wordt door de tweede ploeg. Dus de volgorde is dan niet ABAB, maar ABBA, vandaar de naam van deze strafschoppenvariant.

Experimentele fase

Volgens de KNVB is de ABBA-variant nog in de experimentele fase, dus hij mag bij officiële wedstrijden nog niet gebruikt worden. Daarom oordeelde de KNVB maandag dat de strafschoppenserie tussen Lisse en Hoek over moet.

De winnaar van de al gehouden strafschoppenreeks, FC Lisse, was het daar begrijpelijkerwijs niet mee eens. Maandag velt de rechter een oordeel over de strafschoppenreeks al dan niet moet worden overgenomen.

Heracles Almelo uit

Mocht de strafschoppenreeks inderdaad opnieuw gehouden worden, dan maakt Hoek nog kans om door te mogen in het bekertoernooi. De winnaar treft in de 2e ronde Heracles Almelo in een uitwedstrijd. Die wedstrijd wordt op woensdag 25 oktober om 19.45 uur afgetrapt.

Hoek heeft er ondertussen alle vertrouwen in dat die wedstrijd er komt. De ploeg heeft namelijk speciaal voor die wedstrijd een sjaal laten maken.

