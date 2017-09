Nieuwe miljoenentegenvaller kruispunt Sloeweg dreigt

Luchtfoto van het kruispunt in de Sloeweg (foto: Provincie Zeeland)

Het onderzoek loopt al een aantal maanden en is er gekomen na vragen van de VVD in de gemeenteraad. Terneuzen is van mening dat de financiële constructie om mee te betalen aan het kruispunt in strijd is met de Westerscheldetunnelwet. Die schrijft voor dat het tolgeld alleen mag worden ingezet voor de tunnel zelf en de aanliggende wegen.

'Eigendom van de tunnel'

De gemeente stelt dat het kruispunt daar niet bijhoort. Wethouder Cees Liefting en VVD-raadslid Michiel Groeneveld zeggen allebei: "Als je van Middelburg richting de Westerscheldetunnel rijdt, staat op de borden dat je op wegen rijdt die eigendom zijn van de tunnel. Die borden staan ver voorbij het kruispunt en daarom hoort het kruispunt niet bij de aanliggende wegen."

Het is eigenlijk geld dat je zou kunnen gebruiken om de tol eerder af te schaffen" Cees Liefting, wethouder Terneuzen

Het grote pijnpunt in Terneuzen is dat de vijf miljoen euro die de NV Westerscheldetunnel wil betalen aan het kruispunt is betaald door mensen die tol betalen als ze door de tunnel rijden. Wethouder Liefting: "Het is eigenlijk geld dat je zou kunnen gebruiken om de tol eerder af te schaffen."

'Groot probleem'

"Als Terneuzen gelijk krijgt, betekent dat een strop van vijf miljoen euro", zegt gedeputeerde Harry van der Maas die namens de provincie verantwoordelijk is voor het kruispunt. "Dan hebben we een groot probleem. Maar het is te voorbarig om nu al die conclusie te trekken."

De vraag waar het om draait is dus of het kruispunt van de Sloeweg volgens de Westerscheldetunnelwet wel of geen aanliggende weg is. Volgens Terneuzen is dat niet zo. Maar volgens Van der Maas is dat wél het geval. "Want als het kruispunt er ligt, rijdt het verkeer vlotter en veiliger richting de tunnel."

Onbegrijpelijk dat Terneuzen dit doet. Zeeuws-Vlamingen zijn erbij gebaat dat dit kruispunt wordt aangelegd. En liefst zo snel mogelijk"" Harry van der Maas, provinciebestuurder Infrastructuur

Van der Maas zegt daarom de uitkomst met een gerust hart af te wachten. Wel vindt hij het onbegrijpelijk dat Terneuzen dit onderzoek laat doen. "Dit kruispunt is juist de toegangspoort van Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlamingen zijn erbij gebaat dat dit kruispunt aangelegd wordt en liefst zo snel mogelijk."

Complete verrassing

Het onderzoek van Terneuzen komt als een complete verrassing voor Van der Maas. De gemeente Terneuzen heeft hem ook niet op de hoogte gesteld. Wethouder Liefting: "Het onderzoek is een antwoord op vragen uit de raad. Daarover gaan we niet iedereen informeren."

De uitkomsten van het onderzoek worden volgende week al verwacht. Die worden eerst besproken in het dagelijks gemeentebestuur van Terneuzen en daarna wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld.