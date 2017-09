Tweede Wendy's geopend om grote hamburgerketen te tarten

Snackbar Wendy's in Goes (foto: Facebook Snackbar Wendy's)

Doordat er een tweede vestiging is van de Goese Wendy's, telt het officieel als een keten. Daarmee zet de Goese snackbar de Amerikaanse fastfoodketen opnieuw een hak, want de Amerikanen willen ook hier vestigingen openen, maar dat mag niet, tenminste niet onder de naam Wendy's.

De Amerikaanse fastfoodketen voerden eerder het argument aan dat hun Wendy's een keten is en de Goese snackbar maar op één plek zit. Maar met de komst van dit tweede Wendy's-restaurant aan de voet van de Zeelandbrug, gaat dat argument niet meer op.

'Verlaagd plafond, dat gaat eruit!'

Volgens uitbater Wim Veerhoek is het restaurant de afgelopen maanden flink onder handen genomen. "Toen we hier kwamen was het nog erg donker en er lag een verlaagd plafond in. Dat was een van de eerste dingen waarvan ik dacht: dat gaat eruit! En toen kwam er iets heel moois tevoorschijn: hoge ramen. Nu is het heel licht en geeft het heel veel ruimte."

Restaurant De Zeelandbrug (foto: Omroep Zeeland)

Het snackbargedeelte is nu al open en over een maand opent ook het truckersrestaurant de deuren, helemaal toegespitst op de voorkeuren van vrachtwagenchauffeurs. "Ik sprak laatst een chauffeur en die zei: 'Geef mij maar een bord met witte worsten en een bak chocoladevla.' Nou, als iemand dat wil hebben, dan maken we dat dan toch?", legt Veerhoek uit.

Openingstijden

Druk is het er nog niet, maar Veerhoek verwacht dat het de komende maanden nog wel aantrekt. Later deze week komt er nog een bord met daarop de openingstijden op de gevel, om voorbijgangers erop te wijzen dat er weer gegeten kan worden op de plek waar vroeger restaurant De Zeelandbrug zat.

De eigenaar van de Goese Wendy's, Raymond Warrens, kocht het pand aan de voet van de Zeelandbrug met de bedoeling om er een coffeeshop te beginnen, maar dat mocht niet van de gemeente Schouwen-Duiveland. Hij is ook de eigenaar van coffeeshop High Life in Goes.

Juridisch getouwtrek

Nu komt er dus een tweede Wendy's. Dat is ook de zoveelste zet in het juridisch getouwtrek rondom de naam Wendy's. Warrens weigert namelijk om van naam te veranderen.

Hij koos in 1988 de naam zijn snackbar in het centrum van Goes, als verwijzing naar zijn dochter die Wendy heet. In 1995 legde hij het merkenrecht op de naam Wendy's vast voor de Benelux.

Producten van fastfoodketen Wendy's (foto: Facebook Wendy's )

Als de Amerikaanse fastfoodketen naar Europa wil komen, moet het in de Benelux de naam veranderen, vanwege Warrens merkenrecht. De verschillende rechtszaken die het Amerikaanse concern heeft aangespannen over de naam werden tot nu toe allemaal gewonnen door de Goese Wendy's.

Het Amerikaanse Wendy's werd in 1969 opgericht in de plaats Columbus in de Amerikaanse staat Ohio. Ook de Amerikaanse oprichter, David Thomas, koos voor die naam vanwege zijn gelijknamige dochter, net als Warrens dus.

Grootste

Wendy's is in Amerika de fastfoodketen met de op een na grootste omzet in de Verenigde Staten. Alleen McDonald's is nog groter. Wereldwijd heeft Wendy's meer dan 6600 vestigingen. Maar hier in Zeeland trekt deze fastfoodgigant vooralsnog aan het kortste eind.