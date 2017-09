Zeeuw vecht mee met separatisten in Oost-Oekraïne

Engelstalig interview met Zeeuw die meevecht in Oost-Oekraïne

In dat interview met de Russische nieuwssite Federal News Agency zegt de Axelaar dat hij al meer dan een jaar actief is in de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk (DNR). Het filmpje zou zijn opgenomen aan het front bij Avdeevka.

Gedesillusioneerd

De man zegt dat hij uit Axel komt, Pascal heet, 38 jaar oud is en dat hij een voormalig NAVO officier is. Hij was naar eigen zeggen vijftien jaar geleden bij de NAVO-troepen in Bosnië gestationeerd.

We hadden een hond, we hadden een huis, sterker nog, ik heb dat huis nog steeds. Ik heb het niet verkocht, we zijn gewoon vertrokken." 'Pascal' uit Axel

In de loop der jaren raakte hij gedesillusioneerd over het westerse optreden in brandhaarden als Libië, Irak en Syrië, vertelt hij in het interview. Hij betoogt dat het westen indirect fascisten steunt door samen te werken met onder meer de machthebbers in Oekraïne.

In de zomer van vorig jaar zou hij daarom met zijn vriendin en twee kinderen uit Nederland zijn vertrokken. "We hadden een hond, we hadden een huis, sterker nog, ik heb dat huis nog steeds. Ik heb het niet verkocht, we zijn gewoon vertrokken", zegt hij in het interview.

'Een interessante rit'

De reis naar Oekraïne omschrijft hij als 'een interessante rit'. Hij is naar eigen zeggen via Polen, Letland en Rusland in Oost-Oekraïne terechtgekomen, waar hij de wapens heeft opgenomen om 'tegen het fascisme te vechten'. Maar dat laatste stukje van de reis kostte moeite.

Deze strijder in Oost-Oekraïne zegt Pascal te heten en uit Axel te komen (foto: News-Front)

"Ik stond twee dagen aan de grens, omdat Russische grensbewakers mij vanwege mijn visum niet door wilden laten naar de DNR", vertelt 'Pascal'. "Maar gelukkig hoorden officiers uit het leger van de DNR van mijn verhaal en ze hebben me opgehaald, daar ben ik hen erg dankbaar voor."

Hakenkruis

Het is nog onduidelijk of zijn verhaal klopt, zowel zijn Zeeuwse als zijn militaire achtergrond zijn op dit moment nog niet bevestigd. Wel is zeker dat het om een Nederlander gaat, dat is duidelijk merkbaar aan zijn accent en aan hoe hij het woord 'hakenkruis' uitspreekt tijdens het interview, omdat hij het Engelse woord ervoor niet kent.

De Oekraïense overheidstroepen en de pro-Russische separatisten strijden al sinds 2014 om de Donbas-regio in Oost-Oekraïne. In het gewapende conflict zijn tot nu toe meer dan tienduizend doden gevallen en zijn naar schatting twee miljoen mensen gevlucht. Ondanks een staakt-het-vuren eist het geweld nog dagelijks slachtoffers, meldt de NRC.