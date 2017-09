Kind zwaargewond bij vlam in de pan

Ambulance en traumahelikopter bij vakantiepark Kamperland (foto: HV Zeeland)

Rond 20.30 uur sloeg in een keuken van een accommodatie van het park aan de Mariapolderseweg de vlam in de pan. Een kind liep hierbij ernstige brandwonden op. Twee ambulances, een traumahelikopter en de brandweer kwamen ter plaatse. Nadat het kind was behandeld is het met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht.