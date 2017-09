'Watersport bijna net zo goedkoop als pingpong'

De Belgian Boat Show is van origine een beurs die in februari overdekt plaatsvindt in Gent. Vanuit de exposanten en bezoekers was er volgens Christophe Cozeyne, beursorganisator, behoefte aan een natte editie.

Daar zitten volgens hem verschillende voordelen aan: "Standhouders hoeven geen dure transportkosten meer te betalen naar de expositiehal, want nu kunnen ze hier varend naartoe. En niet geheel onbelangrijk; bezoekers kunnen hier ook proefvaren en voelen hoe het schip is."

Flexibel

Dat er voor Breskens is gekozen en niet voor een Belgische haven heeft alles te maken met de ligging en de mogelijkheden waar Cozeyne nu gebruik van kan maken: "We mogen hier testvaren en we mogen hier snel varen. Flexibiliteit alom hier. Havenmeesters en bestuur... we kunnen heel snel beslissingen nemen. Ik ga niet zeggen dat het in België allemaal niet kan, maar laten we zeggen dat deze regio absoluut zijn voordelen heeft."

Misschien is het niet zo goedkoop als pingpong, maar het komt er bij in de buurt. " Christophe Coseyne

Met 55 standhouders en in totaal honderd schepen, valt er genoeg te kiezen en voor elke portemonnee volgens Coseyne: "Het hoeft niet meteen een boot van honderdduizend euro te zijn maar een rubberbootje van 200 euro kan ook."

Het vooroordeel dat watersport duur is, klopt volgens Coseyne dan ook niet en dat wil hij bewijzen met deze beurs: "Dat jachten heel duur zijn, is absoluut niet waar. Een goede beurs biedt diversiteit en laat zien dat watersporten ook op een goedkope manier kan. Misschien niet zo goedkoop als pingpong, maar het komt er bij in de buurt."

Maar de bezoekers die vlak voor sluitingstijd van de eerste beursdag terugkomen van een proefvaart met een snelle rubberboot denken daar anders over:

Behalve de economische crisis, waar de watersportindustrie nog van aan het herstellen is, is een ander probleem nog niet het hoofd geboden; vergrijzing. De leeftijd waarop mensen een boot hebben stijgt, terwijl er geen jonge mensen bij komen.

Een probleem dat aangepakt moet worden: "Maar dat kan ik niet alleen. We doen dat wel als bootshow. In Gent bijvoorbeeld staat een zwembad waar jongeren gratis verschillende watersporten kunnen uitproberen. Maar verder moeten we dat probleem samen aanpakken met de overheid en de nautische sector."

Er kunnen ook proefvaarten gemaakt worden, waaronder met deze Rib. (foto: Omroep Zeeland )

Ondanks de vergrijzing, ziet Coseyne de toekomst positief in met een ambitieuze doelstelling met de Belgische bootshow in Zeeland. Op termijn wil hij groeien van een show met honderd schepen nu, naar een met twee- tot driehonderd schepen.