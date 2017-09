En? Draagt u vandaag ook rood?

Op de poli cardiologie van ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen draagt iedereen vandaag rode kleding. Ook hier komen vaak vrouwen in behandeling van wie de hartklachten laat zijn onderkend. "Ik kom net nog bij een vrouw vandaan die wat vage klachten in de buik had. Ze is net geopereerd en ligt op de dotterafdeling!", vertelt verpleegkundig specialist Tosca de Wit.

De Wit komt vaker vrouwen tegen die te laat worden doorgestuurd. "Er is bij vrouwen en bij huisartsen te weinig bekend over de klachten. Wie weet er nu dat hoge bloeddruk of suikerziekte tijdens de zwangerschap een hoger risico geeft op hartklachten?"

Elke week overlijden tien vrouwen in Zeeland aan een hartziekte. In totaal overlijden in Zeeland jaarlijks 544 vrouwen aan een hartziekte. In heel Nederland zijn dat 56 vrouwen per dag. Er overlijden meer vrouwen dan mannen aan hartziekten.

Mannen voelen bij hartproblemen vaker een drukkende pijn op de borst met uitstraling naar de linkerarm. Maar bij vrouwen zijn de symptomen heel anders. Vrouwen hebben vagere klachten als vermoeidheid en kortademigheid.

Tosca de Wit van Zorgsaam legt uit dat mannen vaker vernauwingen hebben aan de grote vaten van het hart, terwijl vrouwen vaker vernauwingen hebben aan de kleine vaten. "Die zie je niet bij de gebruikelijke echo of fietstest."

Klachten bij hartproblemen bij vrouwen en mannen

Hartklachten van vrouwen Hartklachten van mannen vermoeidheid pijn op de borst kortademigheid uitstraling naar de linkerarm pijn in de rug pijn in de buik pijn in schouders/oksels/nek/kaak grieperig gevoel

Verpleegkundig specialist Tosca de Wit van ziekenhuis Zorgsaam (foto: Omroep Zeeland)

Vaak bagatelliseren vrouwen hun klachten, doen het af als stress of problemen met de overgang. En als zij toch naar de huisarts gaan, zoeken huisartsen vaak eerst naar andere oorzaken. De Wit roept vrouwen daarom op: "Bij blijvende klachten en een 'niet-pluis-gevoel': Ga nog een keer naar de huisarts!"