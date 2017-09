Zeeland wordt wakker: Axelaar in Oekraïne, Sloeweg en Belgische boten

Deze strijder in Oost-Oekraïne zegt Pascal te heten en uit Axel te komen (foto: News-Front)

Axelaar in Oekraïne

Een Zeeuwse ex-militair vecht mee met de pro-Russische separatisten in de Oost-Oekraïense regio Donbas. Dat meldt de NRC op basis van een interview met de 38-jarige man uit Axel dat gisteren is opgedoken op internet.

Miljoenenstrop?

Er dreigt opnieuw een miljoenentegenvaller voor het nieuwe kruispunt bij de Sloeweg. De provincie wil daar drie viaducten bouwen, een project dat samen ruim twintig miljoen euro kost. De NV Westerscheldetunnel betaalt vijf miljoen euro mee aan het kruispunt. Maar de gemeente Terneuzen laat een advocatenkantoor onderzoeken of dat in strijd is met de wet.

Draag rood

Op Dress Red Day vragen vrouwen aandacht voor hart- en vaatziekten. Bij vrouwen worden hart- en vaatziekten vaak te laat ontdekt, omdat de symptomen anders en minder duidelijk zijn dan bij mannen. Hierdoor sterven nog te veel vrouwen onnodig aan hartziekten. Dress Red Day moet daar verandering in brengen.

Belgische boten in Breskens

Het heet de Belgian Boat Show Float, maar het evenement wordt in de haven van Breskens gehouden en dat is toch op Nederlands grondgebied. Hoe kan dat? De van origine Belgische beurs heeft de naam zo gehouden omwille van de naamsbekendheid, blijkt.

Het weer:

Vrij veel bewolking, maar vooral vanochtend nog wat zonneschijn. Vanmiddag meest bewolkt en wat motregen, in de late middag en avond volgen er een paar stevige buien. Bij een matige zuidelijke wind wordt het zwoel, 21 a 22 graden.