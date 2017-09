Dronken automobilist ramt elektriciteitshuisje

Auto ramt elektriciteitskast (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 5.30 uur op de Hulsterseweg bij Axel. De 19-jarige automobilist kwam na de aanrijding met het elektriciteitshuisje zo vijftig meter verder in een weiland terecht. Zijn auto was volledig vernield.

Volgens de politie was de man erg vervelend tegen de aanwezige hulpverleners. Waarschijnlijk had hij flink gedronken. De man is met handboeien in de ambulance gezet en naar het ziekenhuis gebracht.