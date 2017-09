Schilderen om verdriet te helen

Het gat dat is ontstaan is niet dichtgeschilderd, maar het heeft wel helend gewerkt. Al schilderend is voor hun gebleken dat de de ziel van Mattia, die het lijden aan schizofrenie niet meer aankon, onsterfelijk is. Dat gegeven heeft troost gebracht.

Wie de Domkerk in Utrecht binnenloopt wordt onmiddellijk geconfronteerd met het werk van Bosch en Muilwijk. De twee vierkante schilderijen van Bosch zijn typerend voor de rest van haar werk in de kerk: Veel zwart, maar altijd ook het licht.

Het beschrijft de weg die ze heeft afgelegd na de dood van haar dochter. "Eerst zou je kunnen zeggen; het licht is nog achter het donker en gaandeweg werd het duidelijk dat mijn leven niet alleen maar donker zou blijven."

Zwart en wit strijden niet alleen, maar bestaan naast elkaar. (foto: Omroep Zeeland)

Ook Janpeter Muilwijk's werk hangt in het begin van de kerk. Een tweeluik met in vrolijke kleuren een naakt meisje omringt door vrolijke bloemen, maar met daaronder een bruine grafmand in gitzwarte aarde. De titel is toepasselijk Der Tod und das Mädchen. Het is volgens Muilwijk het centrale thema van de tentoonstelling: Dood en leven.

Ze had het soms over trouwen en een trouwjurk met vlinders bijvoorbeeld. Die kan ik haar nu nog geven."" Janpeter Muilwijk, vader van Mattia

Zijn andere werk zijn portretten van een meisjes in bruidskleding, die soms versluierd zijn. Het is niet een portret van Mattia, maar ze is er wel in aanwezig. "Ze had het soms over trouwen en een trouwjurk met vlinders bijvoorbeeld. Die kan ik haar nu nog geven''. Onder sommige van deze 'versluieringen' hangen zwarte vierkante schilderijen, met sterren of de omtrekken van een lichaam.

De versluiering door Janpeter Muilwijk (foto: Omroep Zeeland)

Het einde van de tentoonstelling is een gedenkwerk in blauw en goud. Ervoor staat een tafel met schrijfgerei. Het is de bedoeling dat mensen die met zelfdoding te maken hebben gehad een naam of iets anders op een papiertje kunnen schrijven en het opgerold in één van de gaatjes in het gouden vlak kunnen steken.

Bosch en Muilwijk willen op deze manier lotgenoten de kans geven om mee te doen met de expositie. Muilwijk heeft het kunstwerk Heel en Al genoemd, omdat het opschrijven helend en verbindend moet werken.

Gedenkwerk Heel en Al van Janpeter Muilwijk (foto: Omroep Zeeland)

Gedurende de tijd dat hij aan werk was leerde Muilwijk pianospelen. Hij wilde dat bij de tentoonstelling ook een muzikaal element werd toegevoegd. Daarom werd de Middelburgse componist Douwe Eisenga gevraagd om een stuk te componeren. Dat werd For Mattia.

For Mattia- Douwe Eisenga