Kanshebbers melden zich af voor Kustmarathon

Hicham El Barouki doet niet mee aan de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

El Barouki, die de Kustmarathon in 2012 won, heeft de organisatie laten weten dat hij niet kan deelnemen vanwege een blessure. Wel hoopt hij volgend jaar aan de start te staan. El Barouki (38) was een kanshebber op de overwinning. Hij liep dit jaar nog 2:16.26' in de marathon van Wuxi (China). El Barouki is een van de twee lopers die de Kustmarathon onder de 2 uur en dertig minuten heeft gelopen.



Volgende week komt er duidelijkheid over de deelname van Mohamed Oumaarir uit Marokko. Oumaarir, die vorig jaar derde werd, heeft een visum aangevraagd voor deelname aan de Kustmarathon, maar krijgt pas komende dinsdag te horen of hij mee mag doen.



Bij de vrouwen heeft Manuela Soccol uit Genk zich afgemeld. Soccol (29) is oververmoeid en voelt zich niet in staat om de zware Kustmarathon te lopen, heeft ze de organisatie laten weten. Soccol heeft een persoonlijk record van 2:37.06' op de marathon staan (Hamburg, 2016). Daarmee was ze favoriet voor de overwinning in de Kustmarathon. Soccol deed in 2016 nog mee aan de Olympische Spelen in Rio op de marathon.

Leonie Ton doet mee aan de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

Bij de vrouwen heeft Leonie Ton uit Wissenkerke een wildcard van de organisatie gekregen. De winnares van het Nederlands kampioenschap 100 kilometer in Winschoten wil graag meedoen. Ton won de Kustmarathon in 2009 en stond in 2013 (tweede plaats) en 2014 (derde plaats) ook op het podium.