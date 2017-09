Sas van Gent krijgt hoofdkantoor van nieuwe haven

In totaal telt het nieuwe havenschap straks 250 mensen; 90 van Zeeland Seaports en 160 van het Gentse havenschap, Hoeveel van die 250 mensen in het nieuwe kantoor in Sas van Gent komen te zitten, is nog niet duidelijk. Volgens directeur Daan Schalck gaat het maar om een klein deel. "We moeten daar goed kunnen vergaderen met ons managementsteam en ons toezichtsorgaan, de Raad van Commissarissen".

De komst van een hoofdkantoor in Sas van Gent en het openhouden van de twee huidige kantoren in Gent en Terneuzen, betekent dat de fusie-organisatie straks drie grote kantoren heeft. Volgens directeur Daan Schalck van de haven in Gent is dat niet per se omslachtig en zitten er ook geen enorme extra kosten aan vast. Hij stelt dat als er geen hoofdkantoor in Sas van Gent zou komen, mensen verder naar elkaars kantoor in Terneuzen of Gent zouden moeten rijden.

Nu een nieuw kantoor bouwen, terwijl je nog niet weet voor hoeveel mensen, is een te groot financieel risico." Daan Schalck, havendirecteur Gent

Of het hoofdkantoor in Sas van Gent uiteindelijk toch zal uitgroeien tot één groot kantoor voor de werknemers uit Gent en Terneuzen, wil Schalck niet zeggen. "Nu een heel nieuw kantoor gaan bouwen, terwijl je nog niet goed weet voor hoeveel mensen dat nodig is in de verre toekomst, is een te groot financieel risico op dit ogenblik. We weten nog niet wat onze groei zal zijn en wat we nodig gaan hebben. Daarom leek het ons de beste oplossing om de huidige kantoren open houden en een kleine hoofdzetel te realiseren."