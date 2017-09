Veel onbegrip over onderzoek Terneuzen

De Westerscheldetunnel draagt 5 miljoen euro bij aan de aanleg van deze zogenoemde Ster-variant, maar volgens Terneuzen is het de vraag of de Westerscheldetunnel wel mee mag betalen.

Laatste stukje asfalt voor nieuwe Sloeweg - archief (foto: Omroep Zeeland)

Het steekt Terneuzen dat haar inwoners tol moeten betalen voor de tunnel, en via de NV Westerschelde ook nog moeten meebetalen aan een rotonde bij 's-Heerenhoek, die volgens Terneuzen niet bij de toegangswegen van de Westerscheldetunnel hoort. Daarom zou de bijdrage van 5 miljoen mogelijk onrechtmatig zijn. De gemeente heeft een advocatenkantoor opdracht gegeven om daar onderzoek naar te doen.

Woede

Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) kon zijn woede en ergernis nauwelijks onderdrukken in de Statenzaal, toen hem naar het onderzoek van de gemeente Terneuzen werd gevraagd. 'Terneuzen meet met twee maten. De Westerscheldetunnel heeft ook meebetaald aan de Sluiskiltunnel en een nieuwe kruising bij Hoek. Toen hebben we Terneuzen niet gehoord. Nu betaalt de NV Westerscheldetunnel mee aan de infrastructuur aan de Bevelandse kant. De rotonde zorgt ervoor dat het verkeer van en naar de Westerscheldetunnel soepel kan doorstromen. daar profiteert ook Terneuzen van."

Luchtfoto van het kruispunt in de Sloeweg (foto: Provincie Zeeland)

Niet chique

Van der Maas is ook boos dat hij het nieuws over het onderzoek uit de media moest vernemen. "Niet chique". Hij snapt het onderzoek van Terneuzen ook niet. "De NV Westerscheldetunnel heeft zelf het aanbod gedaan om mee te betalen aan de Ster-variant. Toen is al juridisch onderzocht of dat mocht. In een brief in mei dit jaar staat dat de bijdrage juridisch volkomen gedekt was. Waarom dan nu weer dit nieuwe onderzoek?"

Volgens Van der Maas kan de gemeente Terneuzen het geld dat ze steekt in het juridische onderzoek, beter aan de sociale minima in Terneuzen geven.

VVD

Van der Maas is niet de enige die zich boos maakt over het juridische onderzoek, dat is gestart op initiatief van de VVD-fractie in de Terneuzense raad en PvdA-wethouder Cees Liefting. VVD-Statenlid Hans van Geesbergen liet weten niet achter de actie van zijn collega's in Terneuzen te staan.

