Winkeldieven gearresteerd in Bruinisse

Politieauto (foto: Omroep Zeeland)

Rond 21.00 uur liepen de twee mannen de winkel uit, toen ze werden betrapt op de diefstal door een medewerker. Hij zette de auto van de twee winkeldieven klem, waardoor ze er te voet vandoor moesten.

De gealarmeerde politie vond het tweetal niet veel later in een woning aan de Hertsbekestraat in Bruinisse. Rond 21.45 uur werden ze daar gearresteerd. Het ging om een 35-jarige man uit Uithoorn en een man (31) zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De twee verblijven op dit moment in een politiecel in Torentijd in Middelburg.