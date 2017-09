Op pad in Zeeland? Hou rekening met afsluitingen

Afsluitingen op A58 door wegwerkzaamheden. (foto: Omroep Zeeland)

A58

Gedurende drie weekenden wordt gewerkt om de aansluiting op A58 bij Goes te realiseren. Daarnaast zijn er nog een aantal nachtafsluitingen. Een overzicht:

Weekendafsluiting 1

Van vrijdag 29 september 20.00 uur tot en met maandag 2 oktober 06.00 uur worden de op- en afritten afgesloten op de A58 van en naar Goes. Dat gebeurt bij Knooppunt De Poel en 's-Gravenpolder (afrit 35). De afsluiting geldt niet voor de afrit Goes-Zuid vanuit de richting Bergen op Zoom. Het verkeer gaat over de andere rijbaan. In beide richtingen tussen '-Gravenpolder en Heinkenszand is één rijstrook beschikbaar en geldt een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.

Nachtafsluiting 1

Vanaf maandag 2 oktober tot en met donderdag 5 oktober, steeds tussen 20.00 uur en 06.00 uur, is gedurende drie nachten op de A58 de Vlaketunnel afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de N289.

Nachtafsluiting 2

Van donderdag 5 oktober 20.00 uur tot vrijdag 6 oktober 06.00 uur is gedurende één nacht de afrit Middelburg-Centrum (39) afgesloten. Het verkeer kan doorrijden naar de volgende afrit en terugkeren, of al afrit 38 nemen.

Nachtafsluiting 3

Vanaf maandag 9 oktober 20.00 uur tot en met donderdag 12 oktober, steeds tussen 20.00 uur en 6.00 uur, is gedurende drie nachten op de A58 de Vlaketunnel in de richting Bergen op Zoom afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de N289.

Weekendafsluiting 2

Van vrijdag 13 oktober 20.00 uur tot en met maandag 16 oktober 06.00 uur zijn de op- en afritten op de A58 van en naar Goes afgesloten. Dat gebeurt bij Knooppunt De Poel en 's-Gravenpolder (afrit 35). De afsluiting geldt niet voor de afrit Goes-Zuid vanuit de richting Middelburg. Het verkeer gaat over de andere rijbaan. In beide richtingen tussen 's-Gravenpolder en Heinkenszand is één rijstrook beschikbaar en geldt een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.

Weekendafsluiting 3

Van vrijdag 20 oktober 20.00 uur tot en met maandag 23 oktober 06.00 uur zijn de op- en afritten op de A58 van en naar Goes afgesloten. Dat gebeurt bij Knooppunt De Poel en 's-Gravenpolder (afrit 35). De afsluiting geldt niet voor de afrit Goes-Zuid vanuit de richting Middelburg. Het verkeer gaat over de andere rijbaan. In beide richtingen tussen 's-Gravenpolder en Heinkenszand is één rijstrook beschikbaar en geldt een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.

Werkzaamheden aan het spoor (foto: Omroep Zeeland)

Spoor

In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 september wordt vanaf 00.45 uur tot en met zondag 1 oktober gewerkt aan het spoor tussen Vlissingen en Kruiningen-Yerseke. Daar worden bussen ingezet, die niet stoppen in Arnemuiden en Kapelle-Biezelinge. Van en naar Arnemuiden kunt u met de belbus reizen. Van en naar Kapelle kunt u ook met de belbus van en naar Kruiningen-Yerseke reizen. De extra reistijd bedraagt een half uur, meldt de NS.

Op zaterdag 28 oktober en zondag 29 oktober wordt op het station van Arnemuiden aan de perrons gewerkt. Hierdoor is geen treinverkeer mogelijk tussen Goes en Vlissingen. Op het traject worden bussen ingezet.