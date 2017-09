Evides wekt biogas op uit industrieel afvalwater

De waterzuivering in de Vlissingse haven is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Dat houdt in dat bacteriën onder zuurstofloze condities de vervuiling in het afvalwater omzetten in biogas. Het gewonnen biogas wordt omgezet naar warmte en elektriciteit.

Waterzuivering van Evides in Vlissingen voor industrieel afvalwater (foto: Evides) De afvalwaterzuivering van Evides Industriewater kost door de toevoeging van anaeroob zuiveren minder energie. Daarnaast is de zuiveringstechniek goed toepasbaar op hoog geconcentreerd afvalwater, waardoor het zeer geschikt is voor afvalwater van bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. Energieproducent Met de anaerobe voorzuivering zuivert Evides het afvalwater van zestig aangesloten bedrijven in het havengebied van Vlissingen. De techniek wordt al met succes gebruikt bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Ritthem, waar Evides samen met het Waterschap Scheldestromen de rioolzuiveringsinstallatie van energieverbruiker heeft omgebouwd tot een energieproducent. Lees ook: Lichten in Ritthem branden straks op poep en pies

