HunterStreet doet geen oog dicht

Aan de nieuwe EP met vier nummers is hard gewerkt. Zelf de release organiseren op je eigen festival valt ook niet mee. Dat vergt maanden van voorbereiding. Rutger-Jan: "Uiteindelijk is het die dag en dan moet je ook nog op het podium! Dan is het moment dat alle lading van je afsijpelt."

Slapeloosheid

De titel Deprived Of Sleep is gebaseerd op Rutger-Jans slapeloosheid: "Elk nummer gaat over een situatie waar ik van wakker heb gelegen. Ik was op zoek naar een titel toen kwam ik op dit. Ik ben wel een piekeraar, ik kan wel wakker liggen. Soms schrijf ik dan wel een lijn voor een refrein of ander stukje."

De uitwerking van de nummers vindt in nauw overleg met de andere bandleden plaats, waarbij elk bandlid z'n steentje bijdraagt. Rutger-Jan: "Dat is eigenlijk de definitie van een band, denk ik." Preben: "We zijn vrienden, een band, iedereen heeft evenveel bijdrage in de muziek."

Mijlpaal

De band beschouwt het optreden op Vestrock dit jaar als een mijlpaal. Rutger-Jan: "Dat is één van onze favoriete podia, maar er zijn nog meer podia. We hebben geen ambities voor een wereldtournee, maar we willen onze muziek wel verspreiden in Nederland en België." Preben: "In Zeeuws-Vlaanderen hebben we wel kunnen spelen, maar misschien is het tijd om in andere provincies te gaan kijken."

En die wens is al realiteit geworden, want vanavond speelt HunterStreet in de Speeltuin in Breda.