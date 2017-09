Dylan Groenewegen in Tacx Pro Classic

Organisator Kees Bal uit Goes is de afgelopen periode druk bezig geweest om ploegen en renners te contracteren.

Aan de Tacx Pro Classic doen in elk geval drie ploegen uit de WorldTour (hoogste divisie) mee. Dat zijn LottoNL-Jumbo, Lotto Soudal en BMC Racing Team. Bal is nog in onderhandeling met andere teams zoals Cannondale-Drapac, BORA-Hansgrohe en Astana.

"Het deelnemersveld had natuurlijk beter gekund, maar veel ploegen houden een slag om de arm vanwege de Ronde van Turkije", aldus Bal. De Ronde van Turkije wordt ook op 14 oktober gereden. Dat is een WorldTour wedstrijd, maar vanwege de politieke onrust in Turkije twijfelen vele ploegen nog over deelname daar.

Bal is nog in onderhandeling over deelname aan de Tacx Pro Classic met de Duitse topsprinter Andre Greipel. Ook hoopt Bal nog op de deelname van Quick-Step Floors en Katusha.

Tacx Pro Classic

deelnemende ploegen LottoNL-Jumbo WB Veranclassic Aqua Protect Lotto Soudal Wanty-Groupe Gobert BMC Racing Team Destil-Jo Piels Direct Energie Metec-TKH Continental Cyclingteam

Roompot-Nederlandse Loterij SEG Racing Academy Cofidis Delta Cyclingteam Rotterdam Sport Vlaanderen-Baloise Baby Dump Cyclingteam Veranda's Willems-Crelan

Aan de Tacx Pro Classic zullen ook vier Zeeuwse renners meedoen. Antwan Tolhoek uit Yerseke (LottoNL-Jumbo), Brian van Goethem uit Philippine (Roompot-Nederlandse Loterij), Marco Minnaard uit Wemeldinge (Wanty-Groupe Gobert) en Thijs de Lange uit Kattendijke (Metec-TKH) staan op de startlijst.

De route van de 1e editie van de Tacx Pro Classic (foto: Omroep Zeeland)

De start van de Tacx Pro Classic is om 13.00 uur op de Dam in Middelburg. De finish wordt omstreeks 17.30 uur verwacht op Neeltje Jans.

De Tacx Pro Classic is de opvolger van de Ronde van Zeeland Seaports, die in 2015 voor het laatst werd gereden. De komende jaren hoopt de Tacx Pro Classic uit te groeien tot de tweede wielerklassieker van Nederland na de Amstel Gold Race. De wedstrijd wordt gereden op het parcours van de vroegere Ronde van Midden-Zeeland. In de route zijn onder meer opgenomen de Kattendijksedijk, de Zeelandbrug en de Oosterscheldekering.

