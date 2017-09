Kernramppillen vallen in oktober op de mat

Het gebied van tien kilomter rondom de centrale wordt bij een kernramp ontruimd (foto: Omroep Zeeland)

Nederland telt nog maar één kerncentrale, die in Borssele, maar omdat de Belgische kerncentrale in Doel niet ver van de grens staat worden ook rondom de centrale van Doel pillen verstrekt.

Risicogebied

Eerder kregen alleen mensen die in een straal van tien tot vijfentwintig kilometer rond een kerncentrale wonen jodiumpillen. Dat is uitgebreid tot honderd kilometer en dat betekent dat heel Zeeland tot het risicogebied geteld wordt.

Binnen een straal van twintig kilometer rondom een centrale krijgen voortaan alle bewoners van veertig jaar of jonger de tabletten opgestuurd. Maar van deze groep heeft het merendeel eerder al tabletten gekregen.

Ongeboren kind

Tussen de twintig en honderd kilometer rondom de kerncentrale worden de pillen verstrekt aan alle huishoudens met kinderen tot achttien jaar. Zwangere vrouwen, van wie het ongeboren kind ook gevaar loopt bij een nucleaire ramp, kunnen de tabletten kopen bij apotheken en drogisterijen.

Jodiumtabletten verzadigen je lichaam met niet-radioactief jodium (foto: Omroep Zeeland)

Het doel van de jodiumtabletten is om het lichaam te verzadigen met niet-radioactief jodium. Daardoor stopt de schildklier met het opnemen van jodium en loop je dus niet het risico dat er radioactief jodium in de klier terechtkomt.

Radioactieve wolk

Maar dan moet je die pillen dus wel in huis hebben, zodat je na een ramp snel een tablet kan innemen, voordat de radioactieve wolk met daarin kankerverwekkend jodium over je heentrekt. Daarom worden de pillen nu al uit voorzorg uitgedeeld.

De onderbouwing voor de indeling in de verschillende groepen op basis van de afstand tot de centrale is dat de blootstelling aan radioactief jodium bij een kernramp lager zal zijn als je verder van de kernreactor vandaan woont.

Indeling in leeftijdsgroepen

De indeling in leeftijdsgroepen is gebaseerd op het feit dat hoe ouder je bent, hoe kleiner de kans is dat je schildklierkanker ontwikkelt door het opnemen van radioactief jodium.

Ook rondom de Duitse centrale in Emsland en de Belgische centrale in Tihange worden pillen uitgedeeld. In totaal krijgen zo'n 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens de pillen thuisgestuurd.

