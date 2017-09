Ombudsmannen: grensarbeiders in de knel door AOW-regels

Borden op de grens van Nederland met Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

De Belgische grensarbeiders van boven de 65 jaar die in Nederland hebben gewerkt, maar daarna werkloos worden, krijgen geen sociale uitkeringen meer in België. Maar ze hebben nog geen recht op hun AOW, dat door Nederland wordt uitbetaald.

Juridisch vacuüm

De AOW-leeftijd is in ons land vastgelegd op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2022. De grensarbeiders komen daardoor in de tussenliggende periode in een juridisch vacuüm terecht, zonder Nederlands AOW en zonder Belgische sociale uitkering.

De Belgische en de Nederlandse ombudsmannen hebben daarom vanmorgen de noodklok geluid bij hun eigen overheden. Ze vinden dat de overheden het zogenoemde voorzorgsprincipe niet hebben gerespecteerd. Ze waren zich wél bewust van het probleem, maar hebben allebei geen maatregelen genomen.

Hypotheekrenteaftrek

Vorig jaar bleek ook al dat Belgische grensarbeiders veel geld mislopen. Dat kwam destijds door de Belgische belastingdienst, die weigerde om een bepaald formulier te ondertekenen. De Nederlandse fiscus had dat formulier ontwikkeld voor de teruggaaf van hypotheekrenteaftrek, maar de Belgische collega's werkten niet mee.

