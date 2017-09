Kapelle: heffingen omlaag door vernieuwde afvalverwerking

(foto: Omroep Zeeland)

De begroting is sluitend. De gemeentelijke heffingen en belastingen die inwoners betalen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) stijgen alleen met de inflatie. Dat een gemiddeld huishouden minder kwijt is aan de gemeentelijke belastingen komt vooral door een besparing op de afvalverwerking met Diftar.

Minder betalen

Dat houdt in dat inwoners van de gemeente die de grijze bak minder vaak zetten ook minder hoeven te betalen. Huishoudens met een gemiddeld afvalaanbod, die de grijze bak dertien keer per jaar of minder aan de straat zetten, gaan daardoor minder afvalstoffenheffing betalen. Afval scheiden loont, is het idee.

Dat het gemiddelde huishouden minder afvalstoffenheffing betaalt, geeft de gemeente ruimte om de rioolheffing te verhogen, zodat het extra geld kan worden geïnvesteerd in het rioolsysteem in de gemeente. Het dagelijks gemeentebestuur hoopt zo de wateroverlast bij zware regenval te verminderen.

Sportcentrum

Verder kondigt de gemeente aan dat in 2018 de knoop wordt doorgehakt over de toekomst van Sportcentrum Groene Woud. "De vraag is niet óf er iets nieuws komt, maar in welke vorm en wat voor kostenplaatje daar bij hoort", zegt verantwoordelijk wethouder Jon Herselman daarover.

Vorig jaar heeft het dagelijks gemeentebestuur één miljoen euro vrijgemaakt voor de bouw van het nieuwe sportcentrum. Dat wil de gemeente ook dit jaar doen.

Eenmalig budget beschikbaar

Daarnaast is er in de begroting eenmalig budget beschikbaar gesteld voor investeringen in toeristische voorzieningen. En het dagelijks gemeentebestuur trekt ook extra geld uit voor opkomstbevorderende maatregelen rondom de gemeenteraadsverkiezingen en voor het inwerken van de nieuwe gemeenteraad en het college.

