'Weer leven in de brouwerij in Sas van Gent'

Het hoofdkantoor van de fusiehaven komt volgens directeur Daan Schalck naar Sas van Gent omdat in Nederland minder belasting betaald hoeft te worden. En dan is Sas van Gent een mooie centrale Nederlandse plaats, tussen Gent en de Zeeuwse havens in.

Helemaal perfect, na de leegloop van banken een aantal jaar geleden." Jan Vinke, ondernemer in Sas van Gent

Sas van Gent Jan Vinke heeft een reclamebureau in Sas van Gent en is verbonden aan tal van organisaties. Hij is opgetogen over het hoofdkantoor: "Helemaal perfect, na de leegloop van banken een aantal jaar geleden." Vinke weet ook al waar het hoofdkantoor van de Zeeuws-Gentse havens gevestigd kan worden; in het nog leegstaande kantoor van de voormalige Rabobank in Sas van Gent. "Dat staat op een beeldbepalende plek in Sas van Gent en heeft de uitstraling van een mooi, trots kantoor van een groot havenbedrijf."

Leven in de brouwerij

Ook Tim Poppe, eigenaar van een herenmodezaak in Sas van Gent, ziet het hoofdkantoor graag komen. "Leven in de brouwerij, dat is altijd een goed teken." Zijn zaak loopt goed, maar het is minder dan dat het vroeger was. "De grote stroom met Belgen is wel wat minder geworden door het verdwijnen van de banken." Spaarders in de grensstreek brachten vroeger hun spaargeld net over de grens, om de belasting te kunnen ontduiken. Middenstanders in de grensstreek profiteerden daarvan, want na het ophalen van het geld, werd dat vaak in Sas van Gent al uitgegeven aan luxe goederen en restaurants, vertelt Poppe.

Uitvalsbasis

Sas van Gent is een ideale uitvalsbasis in de Kanaalzone, schetst Henk Hamelink van transportbedrijf Van Opdorp in Sas van Gent. De Kanaalzone ontwikkelt zich goed, en er zijn hoge verwachtingen van de komst van de grote nieuwe zeesluis in het gebied, die in 2022 klaar moet zijn. "We zitten hier op 20 minuutjes van Terneuzen, 25 minuten van Gent; binnen drie kwartier ben je ook in Antwerpen of Zeebrugge. Ook Vlissingen is via de Westerscheldetunnel goed te bereiken", vindt Hamelink.

