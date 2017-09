Deze mantelzorgers mogen nu zelf eens ontspannen

Mantelzorger Tjidde Heijboer (81) uit Sint-Annaland is dankbaar dat hij het nog kan doen. "Ik woon zelf in een serviceflat en mijn vrouw woont in zorgcentrum De Schutse. We zien elkaar alleen overdag, net als in onze verkeringstijd. Dan moesten we ook 's avonds weer naar huis. Eigenlijk vind ik dat wel mooi," vertelt Heijboer.

Hij zit altijd in mijn gedachten, je staat ermee op en gaat ermee naar bed." Teunie Wessels uit Zierikzee

Teunie Wessels (72) uit Zierikzee is al zeven jaar mantelzorger van haar man die alzheimer heeft. "Mijn man is opgenomen in een verpleeghuis en ik ga elke dag langs. Hij zit altijd in mijn gedachten; je staat ermee op en gaat ermee naar bed", vertelt ze terwijl ze in de Heilige Maria Hemelvaartkerk een kaarsje voor hem brandt.

Aan het begin van de drie dagen worden de mantelzorgers eerst aan elkaar geïntroduceerd. Daarna kunnen ze meedoen aan een cursus waarin ze kunnen praten over hun vaak lastige situatie en over het verdriet dat dit met zich meebrengt.

Ondersteunen

"Dat doen we niet om een tranendal te maken, maar om hen bewust te maken van wat het met hen doet en hoeveel energie het kost", vertelt welzijnsmedewerker Marianne Ketting. "Wij als organisatie willen de mantelzorgers hierin ondersteunen, want het doel is om ze weer moed te geven om ermee door te gaan."

Mantelzorger Teunie Wessels (72) brandt een kaarsje in de kerk voor haar man (foto: Omroep Zeeland)

De mantelzorgers moesten loten voor de ontspanningsdagen, want er is veel vraag naar. "Aan deze dagen zit een kostenplaatje en daarom kunnen we niet meer dan twintig mantelzorgers tegelijk meenemen en ook niet vaker dan eens in de twee jaar", aldus Ketting.