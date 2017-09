Multraship legt gered binnenvaartschip aan de ketting

Mutraship heeft het beslag op het schip laten leggen in samenwerking met partnerbedrijf Kotug Smit Towage, voorheen URS Nederland. Volgens Muller is het aan de ketting leggen van een schip een middel dat vaker gebruikt wordt als een bergingsbedrijf de garantie wil dat het krijgt wat het verdient.

Volgende week vinden weer besprekingen plaats. Muller hoopt dat er dan een oplossing kan worden gevonden. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het lukt om eruit te komen."

Harde wind

Het 73-meter lange binnenvaartschip was op 12 september onderweg van Vlissingen naar Antwerpen toen het plotseling slagzij maakte. Door de harde wind was de lading, bestaande uit zogenoemde aluminiumbroden, gaan schuiven. De schipper is vervolgens een zandplaat opgevaren bij Borssele, om erger te voorkomen.

Martin Kik

Bergingsvaartuigen van Multraship hebben de Helena Cora weer vlotgetrokken en terug naar de Sloehaven gebracht. Daar ligt het schip sindsdien aan de kade. En daar mag het pas weg als Multraship de bergingskosten vergoed krijgt.

