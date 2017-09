Bannani en Bliek debuteren in betaald voetbal

Julius Bliek maakte in het thuisduel tegen FC Volendam zijn debuut in het betaald voetbal (foto: Orange Pictures)

Bliek maakte afgelopen zomer de overstap van zaterdag eersteklasser Kloetinge naar FC Dordrecht. In zijn eerste maanden kwam hij nog niet tot speelminuten in de competitie, maar daar kwam tegen Volendam dus verandering in. Bliek mocht vanaf het begin meedoen en pakte een puntje tegen Volendam (2-2). De Schouwse verdediger werd na 75 minuten bij een 2-1 achterstand naar de kant gehaald.

Bliek werd in Dordrecht aangemoedigd door supporters en oud-ploeggenoten van zijn oude club Kloetinge. De Bevelandse club had in Dordrecht een speciaal spandoek opgehangen voor Bliek.

Voetballer Karim Bannani heeft namens Jong PSV zijn eerste minuten in het betaald voetbal gemaakt. (foto: Orange Pictures)

In Den Bosch maakte Karim Bannani uit Terneuzen zijn eerste minuten in het profvoetbal. Bannani mocht een kwartier voor tijd in het veld komen, maar op dat moment keek zijn club al tegen een 4-0 achterstand aan. De wedstrijd eindigde in een 5-0 zege voor Den Bosch.

Bannani (19) speelt al jaren in de jeugd van PSV. IN Zeeland kwam hij uit voor Terneuzense Boys en de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland.

Roy Hendriksen (foto: Orange Pictures)

Overige Zeeuwen

Istvan Bakx uit Vlissingen speelde de hele wedstrijd en ging met zijn FC Oss onderuit tegen Jong Ajax (0-3). Daan Klomp uit Wissenkerke kwam niet in actie voor de Brabantse club. De uit Koewacht afkomstige Augustine Loof was bankzitter bij FC Eindhoven, en zag dat zijn ploeg met 1-2 won bij Jong AZ. Trainer Roy Hendriksen uit Middelburg pakte het derde puntje van het seizoen met Helmond Sport door doelpuntloos gelijk te spelen tegen Jong FC Utrecht.



In de Eredivisie kon Tom Boere uit Terneuzen wel juichen. Hij won met FC Twente de derby tegen Heracles Almelo met 2-1.