September 2017: kletsnat en aan de frisse kant

De paraplu was in Vlissingen weer nodig door de regen (foto: Anne-Marie van Iersel | Verzeeuwigd)

Aan de kust werd zo'n 200 millimeter geregistreerd, maar er zijn ook uitschieters. Waarnemer Jaap den Hollander in Burgh-Haamstede meldt zelfs een maandrecord: 256 millimeter. Landelijk is het langjarig gemiddelde in september 78 millimeter.

Enorme regenhoeveelheden

Den Hollander meldde halverwege de maand al dat in twee dagen tijd meer regen was gevallen dan normaal gesproken in de hele maand september valt. Hij wijt het aan het warme zeewater, dat stimuleert die enorme regenhoeveelheden.

Regen geregistreerd in Burgh-Haamstede (foto: Jaap den Hollander)

September was ook aan de frisse kant. Het KNMI meldt een gemiddelde temperatuur van 13,7 graden in De Bilt. Het langjarig gemiddelde is 14,5 graden.

Aardappeloogst

Vooral het noorden van Zeeland kreeg veel regenval te verduren deze maand. Zoveel zelfs dat de aardappeloogst dreigt te mislukken. Veel akkers op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Tholen staan daardoor onder water en aardappelplanten kunnen daar niet tegen: al na 24 uur beginnen ze te rotten. Volgens de ZLTO kan daardoor de helft van de aardappeloogst verloren gaan.

In het zuiden van onze provincie viel veel minder regen. Het weerstation in Vlissingen registreerde 'maar' 123 millimeter en vanuit het weerstation in Westdorpe wordt 77 millimeter gemeld. Maar door hevige lokale regenbuien kunnen de verschillen in regenval van plaats tot plaats erg groot zijn.

Extreme regenval

Over het algemeen kunnen we volgens weerexperts in de toekomst vaker extreme regenval verwachten. Gemiddeld regent het nu in ons land zo'n 25 procent meer dan in de jaren '50. Veel plaatsen zijn daar nog niet op berekend. Bij een inventarisatie bleken 750 plekken in onze provincie die harde regenbuien niet aankunnen.

