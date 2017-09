Files op A58 door werkzaamheden

Files op A58 door werkzaamheden (foto: Omroep Zeeland)

Door de werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting op de A58 bij Goes zijn in beide richtingen files ontstaan. Dit weekend, en nog twee weekenden in oktober is op de snelweg tussen 's-Gravenpolder en Heinkenszand maar één rijbaan voor het verkeer beschikbaar.

De afrit 's-Gravenpolder vanuit Middelburg is dicht en de toerit vanuit 's-Gravenpolder richting Bergen op Zoom. Bij Goes is dit weekend alleen de afrit naar Goes-Zuid vanuit Bergen op Zoom open. De afslag vanuit Middelburg naar Goes-Zuid en beide toeritten naar de A58 zijn dicht. Spoorwerkzaamheden Ook op het Zeeuwse spoor zijn op dit moment werkzaamheden. Tussen Vlissingen en Kruiningen-Yerseke rijden daarom bussen. De werkzaamheden duren tot en met zondag. Lees ook: Op pad in Zeeland? Hou rekening met afsluitingen