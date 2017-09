'Andere jaren vliegen hier de spreeuwen je met duizenden om de oren'

Ieder jaar wordt er op een vaste dag geteld, de trekvogeltelling heet dat. Bij de Oosterscheldekering stond vandaag Vogelwerkgroep De Bevelanden te tellen, maar volgens Peter Boelee van de vogelwerkgroep zit het weer niet mee. "Ze willen niet vliegen."

Slecht weer

Boelee vermoedt dat de vogels zitten te schuilen. "Er komt op meerdere plekken op de trekroute slecht weer aan, dus ze zijn naar beneden gekomen en zitten nu ergens te wachten tot het weer wat beter wordt." Of de vogels vliegen heel hoog, boven de wolken, zodat ze niet te zien zijn. "Dat komt door de wind. Als ze harde tegenwind hebben dan moeten ze wel laag vliegen en dan kun je ze goed zien, maar dat is nu niet het geval."

We hebben weleens gehad dat de spreeuwen ons met duizenden tegelijk om de oren vlogen." Peter Boelee van Vogelwerkgroep De Bevelanden

Twee jaar geleden vlogen in vier dagen tijd bijna 57 miljoen trekvogels over Nederland en België, dat bleek destijds uit radarbeelden van de Belgische en Nederlandse luchtmacht. "Ze zijn er wel, maar we zien ze niet", concludeert Boelee.

Duizenden spreeuwen

Andere jaren waren er op dezelfde telpost veel meer vogels te zien. "We hebben weleens gehad dat de spreeuwen ons met duizenden tegelijk om de oren vlogen en dat degene die ze moest opschrijven het niet kon bijhouden. En dan hebben we het over aantallen van duizend of tweeduizend spreeuwen, vinken of ook wel zanglijsters."

Spreeuwen trekken naar het zuiden, langs telpost De Banjaard (foto: Omroep Zeeland)

Dit jaar werden er vooral spreeuwen geteld, zo'n 2400, maar ook meerdere vinken, graspiepers, witte kwikken en één enkele kneu. De telresultaten van Vogelwerkgroep De Bevelanden worden, net als die van alle andere trektellingen in Europa, op trektellen.nl gezet.

Verantwoordelijkheid

Boelee vindt het dan ook niet meer dan logisch dat je als vogelwerkgroep de verantwoordelijkheid neemt om in jouw eigen regio mee te tellen. "Als ze in heel Europa tellen, dan moet je als vogelwerkgroep meedoen. Als iedereen meedoet dan vind ik dat wij ook hier moeten staan. En zeker op zo'n plekje als hier bij de kering, dat is toch prachtig?"