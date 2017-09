Man gewond na val in uienbedrijf

Een man is vanmorgen gewond geraakt bij een val van vier meter in een loods van uienverwerker Onion Specialities in Kruiningen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse om te assisteren.

(foto: Anneke van den Dries) Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 10.15 uur. De 39-jarige man, volgens de politie zonder vaste woon- of verblijfplaats, kwam bij werkzaamheden door nog onbekende oorzaak ten val. Volgens de politie was de man na de val nog wel aanspreekbaar. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk.