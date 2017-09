Scooterrijdster raakt gewond bij val en wordt tweemaal beboet

Een 18-jarige vrouw uit Middelburg is vannacht in Vlissingen gevallen met haar scooter. Ze had te veel gedronken en had bovendien geen rijbewijs. Door de val raakte de Middelburgse lichtgewond. Ze werd verpleegd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Ambulance op uitvoegstrook - archieffoto (foto: Omroep Zeeland) Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 04.30 uur. De vrouw reed over de Zuidbeekseweg met achterop een 35-jarige man, ook uit Middelburg, toen de scooter door nog onbekende oorzaak ten val kwam. De passagier raakte niet gewond bij de val. Twee boetes De politie liet de vrouw blazen, omdat de agenten al het vermoeden hadden dat ze te veel had gedronken. Met twee boetes op zak, een voor rijden onder invloed en nog een voor rijden zonder rijbewijs, mocht de vrouw het politiebureau weer verlaten.