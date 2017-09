Joziasse loopt PR in Spartathlon over 246 kilometer

Giel Joziasse liep bij de wedstrijd in Griekenland 246 kilometer (foto: Leonie Ton)

Het was voor Giel Joziasse de vierde keer dat hij de Spartathlon liep. Van de vorige drie keer finishte hij een keer binnen de tijdslimiet van 36 uur. Dat was in 2014 toen hij als 105e over de finish kwam. Dit keer was hij dus bijna twee uur sneller. De winnaar, Aleksandr Sorokin uit Litouwen, deed er slechts 22 uur over.

De Spartathlon bestaat sinds 1982 en wordt jaarlijks gelopen tussen de Griekse steden Athene en Sparta.