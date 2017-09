Eigen doelpunt helpt Hoek voorbij RVVH

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Sjaak van der Salm)

Hoek begon sterk aan de wedstrijd en kwam binnen tien minuten spelen al op voorsprong. Sidy Ceesay scoorde op aangeven van middenvelder Aaron Verwilligen de openingstreffer. Toch was RVVH voor rust niet minder dan Hoek. Na een halfuur spelen kregen de bezoekers via Dieterich een goede kans op 1-1, maar doelman De Jonghe redde Hoek. Na 38 minuten spelen was het wel raak toen RVVH een strafschop kreeg, die door Dos Santos werd benut. Op slag van rust kreeg Van Sprundel nog een grote kans op 2-1, maar hij raakte de onderkant van de lat.

In de tweede helft kon de wedtsrijd beide kanten op en bleek Hoek de meest gelukkige van de twee ploegen. Een kwartier voor promoveerde De Pina een voorzet van Fabian Wilson tot doelpunt en bracht Hoek zo op voorsprong. Na de 2-1 kreeg Hoek nog kansen op een derde treffer (waarvan de grootste voor Wilson), maar het bleef bij 2-1.

Scoreverloop

1-0 Ceesay (8)

1-1 Dos Santos (38/pen)

2-1 De Pina (75/ed)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Vandepitte, Verbrugge, Van Renterghem, Verwilligen, Leroy ,Chergui, Impens (Vitukynas/62), Van Sprundel, Ceesay