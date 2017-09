De naakte vrouw in al haar schoonheid

Boekhandel 't Spui in Vlissingen zat bomvol bij de presentatie, niet in de laatste plaats omdat veel van de gefotografeerde vrouwen benieuwd waren naar het resultaat en een exemplaar van het boek kwamen halen. De vrouwen waren ook allemaal te zien op een tijdelijke tentoonstelling die Van den Bosch had ingericht.

Boekverkoopster van het jaar Margreet de Haan krijgt het eerste exemplaar (foto: Omroep Zeeland)

'A muse a day' laat de vrouw zien in al haar verschijningsvormen; dik, dun, blij,verdrietig, verleidelijk of gedesinteresseerd. De voorpagina van het boek, waar een jonge vrouw trots haar okselhaar laat zien, vat het boek eigenlijk al samen: Een naakte vrouw is pas op haar mooist als ze echt is. Bij veel muzen was de spanning vandaag te merken toen ze zichzelf zochten tussen de 365 foto's.

Veel belangstelling voor de presentatie van 'a muse a day' (foto: Omroep Zeeland)

Voor Van den Bosch was het een genoegen om te merken dat zijn werk door zowel het publiek als de muzen gewaardeerd werd. Afgezien van de lange duur van het project, waarbij auto's en apparatuur de geest gaven, en de winteropnames soms gruwelijk koud waren, was het iedere keer vinden van het verhaal achter het naakte lichaam de moeite waard, volgens de kunstenaar.

De foto's van de muzen blijven nog een tijdje hangen in het gebouw van de voormalige bibliotheek in Vlissingen.

