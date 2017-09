Bruse Boys verliest ook tweede wedstrijd

Bruse Boys (foto: Omroep Zeeland)

Het was een wedstrijd tussen twee gepromoveerde clubs, want zowel Bruse Boys als Heerjansdam werden vorig seizoen kampioen in hun respectievelijke tweede klasses. Bij Bruse Boys ontbrak Yarick Dorst wegens een schorsing na zijn rode kaart van vorige week. Hij moet vijf duels aan de kant blijven. In het eerste kwartier gebeurde er weinig noemenswaardigs, totdat Ronald Ouwens de 0-1 voorsprong voor Heerjansdam op het bord zette. Maar meteen daarna wist Martijn Lindhout de achterstand weer ongedaan te maken door de gelijkmaker te scoren. Ruim een kwartier later was het diezelfde Ronald Ouwens die zijn productie verdubbelde en de 1-2 scoorde. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft zag het er lang naar uit dat de 1-2 ruststand ook de eindstand zou worden, maar twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was het Louis Salacroup die de wedstrijd definitief besliste in het voordeel van de bezoekers uit Zuid-Holland. 1-3 was daarmee ook de eindstand.

Voor de stand in de eerste klasse B betekent dit dat Bruse Boys nog steeds puntloos laatste staat met 0 punten uit 2 wedstrijden.

Scoreverloop

0-1 Ouwens (18)

1-1 Lindhout (19)

1-2 Ouwens (35)

Opstelling Bruse Boys

Bins, Lindhout, Vroegindeweij, Olaf Willemse, Koen van den Berge,Van der Bijl (Jumelet/87), Mats Willemse, Den Hollander, Potappel (Ketting/70), Hoep, Van 't Hof