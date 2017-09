Voor je plezier naar de rechtbank en even de cel in

Je kon er dus heen zonder dat je het risico liep om de rechtszaal te verlaten met een boete of celstraf op zak.

De ongeveer duizend bezoekers die op de open dag afkwamen kregen antwoord op vragen als 'Hoe verloopt een rechtszaak?' 'Hoe komt een rechter tot een oordeel?' en 'Wie werken er eigenlijk allemaal bij de rechtbank?'. Ook konden ze nagespeelde zittingen bijwonen, het cellencomplex bezoeken of op de foto in toga.

Leerzamer

Volgens de rechtbank is een nagespeelde zitting leerzamer dan een echte, omdat bij echte zittingen het rechtsproces niet tussendoor kan worden stilgelegd om vragen van bezoekers te beantwoorden. Ook werd tijdens de nagespeelde zittingen van tijd tot tijd de mening van het publiek gepeild.

Daarnaast kon je even uitproberen hoe het voelt om in de cel te zitten of in het speciale arrestantenbusje. En daarna kon je er gelukkig meteen weer uit. Want ook al is het niet echt, opgesloten zitten in een cel is nooit een pretje.

Open dag op televisie

In het programma Evenement van de week zie je maandag een uitgebreid sfeerverslag over de open dag van de Middelburgse rechtbank.

